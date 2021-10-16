По информации источника, 27-летний россиянин не доволен своей игровой практикой.
Сообщается, что летом голкипером интересовался "Рубин", однако Селихов отказался от перехода в казанский клуб, так как в нем есть вратарь Юрий Дюпин, чьи позиции в основе очень прочны.
Контракт Александра со "Спартаком" рассчитан до конца 2022 года. Профильный портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость Селихова в 1,2 млн евро.
Источник: Metaratings.ru
СМИ: Селихов намерен уйти из "Спартака" зимой из-за недостатка игровой практики
Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов хочет сменить клуб.
Фото: ФК "Спартак"