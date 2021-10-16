СМИ: Селихов намерен уйти из "Спартака" зимой из-за недостатка игровой практики

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Урал
14:00
ЦСКАНе начат
П1 5X 3.85П2 1.73
Крылья Советов
16:30
Нижний НовгородНе начат
П1 1.78X 3.7П2 4.8
Химки
16:30
АхматНе начат
П1 2.7X 3.25П2 2.8
Краснодар
19:00
УфаНе начат
П1 1.44X 4.9П2 7.2

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Томь
12:00
СКА-ХабаровскНе начат
П1 3.2X 3.05П2 2.33
Енисей
13:00
Краснодар-2Не начат
П1 1.83X 3.65П2 4
Олимп-Долгопрудный
13:00
ОренбургНе начат
П1 4.8X 3.7П2 1.69
Велес
14:00
ТорпедоНе начат
П1 2.95X 3.05П2 2.48
Спартак-2
15:00
РоторНе начат
П1 3.15X 3.2П2 2.28
Металлург Лп
15:00
БалтикаНе начат
П1 4.9X 3.4П2 1.75
Волгарь
15:00
ФакелНе начат
П1 3.15X 3.1П2 2.33
Текстильщик
16:00
АкронНе начат
П1 3.15X 3.05П2 2.34
Кубань
17:00
КАМАЗНе начат
П1 2.75X 3П2 2.7
Алания
17:00
НефтехимикНе начат
П1 1.72X 3.8П2 4.4

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Эвертон
16:00
Вест ХэмНе начат
П1 2.7X 3.25П2 2.75
Ньюкасл
18:30
ТоттенхэмНе начат
П1 3.2X 3.55П2 2.23

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Райо Вальекано
15:00
ЭльчеНе начат
П1 1.91X 3.35П2 4.6
Сельта
17:15
СевильяНе начат
П1 3.4X 3.15П2 2.33
Вильярреал
19:30
ОсасунаНе начат
П1 1.62X 4П2 5.8
Барселона
22:00
ВаленсияНе начат
П1 1.55X 4.5П2 5.8

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Кальяри
13:30
СампдорияНе начат
П1 2.6X 3.4П2 2.8
Эмполи
16:00
АталантаНе начат
П1 4.7X 4.2П2 1.7
Дженоа
16:00
СассуолоНе начат
П1 3.1X 3.5П2 2.31
Удинезе
16:00
БолоньяНе начат
П1 2.22X 3.4П2 3.4
Наполи
19:00
ТориноНе начат
П1 1.44X 5П2 6.8
Ювентус
21:45
РомаНе начат
П1 1.9X 3.8П2 4

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Байер
16:30
БаварияНе начат
П1 4.3X 4.6П2 1.7
Аугсбург
18:30
АрминияНе начат
П1 2.19X 3.2П2 3.65

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Труа
14:00
НиццаНе начат
П1 3.85X 3.65П2 1.97
Метц
16:00
РеннНе начат
П1 5X 3.7П2 1.75
Бордо
16:00
НантНе начат
П1 2.85X 3.25П2 2.65
Страсбур
16:00
Сент-ЭтьенНе начат
П1 2.24X 3.35П2 3.4
Брест
16:00
РеймсНе начат
П1 2.36X 3.2П2 3.3
Монпелье
18:00
ЛансНе начат
П1 3X 3.45П2 2.39
Марсель
21:45
ЛорьянНе начат
П1 1.55X 4.5П2 5.8

СМИ: Селихов намерен уйти из "Спартака" зимой из-за недостатка игровой практики

Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов хочет сменить клуб.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, 27-летний россиянин не доволен своей игровой практикой.

Сообщается, что летом голкипером интересовался "Рубин", однако Селихов отказался от перехода в казанский клуб, так как в нем есть вратарь Юрий Дюпин, чьи позиции в основе очень прочны.

Контракт Александра со "Спартаком" рассчитан до конца 2022 года. Профильный портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость Селихова в 1,2 млн евро.

Источник: Metaratings.ru


Теги: Селихов Спартак
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