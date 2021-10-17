Газинский: рано или поздно "Краснодар" добьется успехов. Вот сколько лет без трофеев был "Спартак"?

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский высказался о том, что клуб не выигрывает трофеи.

Фото: ФК "Краснодар"





Юрий Газинский перешел в "Краснодар" в 2013 году. В текущем сезоне 32-летний полузащитник провел 10 матчей во всех турнирах, на его счету 1 гол. Всего за "быков" он сыграл в 275 матчах, забил 14 мячей и отдал 28 голевых передач. Контракт Газинского с "Краснодаром" рассчитан до лета 2022 года.



В прошлом сезоне "Краснодар" финишировал на 10-м месте в таблице Российской Премьер-лиги. После 11-ти туров сезона-2021/22 "быки" занимают 6-ю строчку, имея в своем активе 18 очков.



Источник: "Надо понимать, что клуб у нас очень молодой. Хочется побеждать, хочется завоевывать трофеи, и, я уверен, рано или поздно " Краснодар " добьется успехов. Вот сколько лет без трофеев был " Спартак "? За 16 лет они выиграли лишь одно чемпионство, а в девяностые клуб побеждал всех подряд", - сказал Газинский.Юрий Газинский перешел в "Краснодар" в 2013 году. В текущем сезоне 32-летний полузащитник провел 10 матчей во всех турнирах, на его счету 1 гол. Всего за "быков" он сыграл в 275 матчах, забил 14 мячей и отдал 28 голевых передач. Контракт Газинского с "Краснодаром" рассчитан до лета 2022 года.В прошлом сезоне "Краснодар" финишировал на 10-м месте в таблице Российской Премьер-лиги. После 11-ти туров сезона-2021/22 "быки" занимают 6-ю строчку, имея в своем активе 18 очков.Источник: Metaratings