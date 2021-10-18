Отец Агаларова рассказал о состоянии здоровья лучшего бомбардира РПЛ

Руслан Агаларов, отец нападающего "Уфы" Гамида Агаларова, рассказал о состоянии футболиста, который получил травму в матче 11-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:1).

Фото: ФК "Уфа"





"Сегодня проводили обследование внутренних органов - никаких серьезных повреждений не обнаружено. Есть только одна проблема, которая не дает Гамиду свободно двигаться. Врачи будут наблюдать за ним 3-4 дня. Сроки восстановления пока неизвестны", - сказал Агаларов.



Нападающий "Уфы" Гамид Агаларов в текущем сезоне провел 11 матчей в РПЛ, в которых забил 9 голов и отдал результативную передачу. 21-летний футболист возглавляет гонку бомбардиров чемпионата России. В общей сложности за уфимский клуб он сыграл в 22 матчах.



Источник: В середине 1-го тайма Гамид Агаларов получил повреждение в единоборстве с Кайо. Форвард не смог самостоятельно покинуть поле, его унесли на носилках. Вместо Гамида в игру вступил Остон Урунов. Агаларов стал автором единственного гола "Уфы" в этой встрече."Сегодня проводили обследование внутренних органов - никаких серьезных повреждений не обнаружено. Есть только одна проблема, которая не дает Гамиду свободно двигаться. Врачи будут наблюдать за ним 3-4 дня. Сроки восстановления пока неизвестны", - сказал Агаларов.Нападающий "Уфы" Гамид Агаларов в текущем сезоне провел 11 матчей в РПЛ, в которых забил 9 голов и отдал результативную передачу. 21-летний футболист возглавляет гонку бомбардиров чемпионата России. В общей сложности за уфимский клуб он сыграл в 22 матчах.Источник: Sport24