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Рабинер дал прогноз на матч «Балтика» - «Зенит»: петербуржцы снова потеряют очки

Известный журналист Игорь Рабинер специально для Rusfootball.info поделился ожиданиями от матча 9-го тура РПЛ «Балтика» - «Зенит».
Фото: ФК "Зенит"
- Балтийцы достаточно комфортно чувствуют себя в противостоянии с топовыми клубами, когда проводят быстрые контратаки. Больше проблем у них возникает с командами из нижней части турнирной таблицы. Команда Талалаева умеет навязывать борьбу любому сопернику, «Зениту» по опыту прошлого сезона тоже. Если судьи не начнут «душить» хозяев в плане единоборств россыпью карточек, у них в этом матче может многое получиться. Максим Петров неожиданно получил вызов в сборную, что может стать для него дополнительным стимулом.

У «Зенита» ожидаю увидеть в «основе» Педро, поскольку его выход на замену переломил ход матча с «Локомотивом», команда заиграла намного быстрее и эффективнее. Ту игру, несмотря на забитый гол, провалил Кевин Андраде, которому сейчас предстоит сыграть против бывших. Но там его поставили на чужую позицию справа в обороне, что вызывает больше вопросов к Семаку. «Балтике» он уже забил в недавнем кубковом поединке, но не уверен, что на сей раз выйдет на поле. Поставлю на ничью – 1:1.

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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