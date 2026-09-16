Рабинер дал прогноз на матч «Балтика» - «Зенит»: петербуржцы снова потеряют очки

- Балтийцы достаточно комфортно чувствуют себя в противостоянии с топовыми клубами, когда проводят быстрые контратаки. Больше проблем у них возникает с командами из нижней части турнирной таблицы. Команда Талалаева умеет навязывать борьбу любому сопернику, «Зениту» по опыту прошлого сезона тоже. Если судьи не начнут «душить» хозяев в плане единоборств россыпью карточек, у них в этом матче может многое получиться. Максим Петров неожиданно получил вызов в сборную, что может стать для него дополнительным стимулом.
У «Зенита» ожидаю увидеть в «основе» Педро, поскольку его выход на замену переломил ход матча с «Локомотивом», команда заиграла намного быстрее и эффективнее. Ту игру, несмотря на забитый гол, провалил Кевин Андраде, которому сейчас предстоит сыграть против бывших. Но там его поставили на чужую позицию справа в обороне, что вызывает больше вопросов к Семаку. «Балтике» он уже забил в недавнем кубковом поединке, но не уверен, что на сей раз выйдет на поле. Поставлю на ничью – 1:1.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info