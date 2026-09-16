Титов войдет в тренерский штаб Аленичева в тульском "Арсенале"

"Первым помощником станет Егор Титов.
Тренером по вратарям останется Анатолий Рожков, он был в штабе Дмитрия Гунько. Я всегда работал с Валерием Клейменовым, но он сейчас занят в системе "Локомотива". Тренером по функциональной подготовке будет Олег Саматов", - сказал Аленичев.
Вчера, 15 сентября, тульский "Арсенал" официально объявил о возвращении Дмитрия Аленичева на пост главного тренера.
Ранее Аленичев возглавлял "Арсенал" с ноября 2011 по июнь 2015- года. Под его руководством тульский клуб добился исторического достижения, впервые выйдя в элиту российского футбола. В качестве наставника команды специалист провел 112 официальных матчей, в которых одержал 59 побед.
Источник: "Матч ТВ"