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Батраков отреагировал на свое изображение в популярном футбольном симуляторе

Новичок "Галатасарая" Алексей Батраков прокомментировал свое изображении в симуляторе EA Sports FC 27.
Фото: Getty Images
"Сегодня нашел на просторах интернета, похож?" - написал Батраков в своем телеграм-канале, добавив смеющийся эмодзи.

21-летний полузащитнник сборной России присоединился к "Галатасараю" в это летнее трансферное окно, перейдя из московского "Локомотива". В составе турецкой команды атакующий хавбек провел три матча в чемпионате, в которых отличился одним голевым пасом. Также в его активе одна игра за стамбульцев в Лиге чемпионов.


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