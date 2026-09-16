"Сегодня нашел на просторах интернета, похож?" - написал Батраков в своем телеграм-канале, добавив смеющийся эмодзи.
21-летний полузащитнник сборной России присоединился к "Галатасараю" в это летнее трансферное окно, перейдя из московского "Локомотива". В составе турецкой команды атакующий хавбек провел три матча в чемпионате, в которых отличился одним голевым пасом. Также в его активе одна игра за стамбульцев в Лиге чемпионов.
Батраков отреагировал на свое изображение в популярном футбольном симуляторе
Новичок "Галатасарая" Алексей Батраков прокомментировал свое изображении в симуляторе EA Sports FC 27.
Фото: Getty Images