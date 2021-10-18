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"Нет смысла обращаться в ЭСК". Газизов - о матче "Уфы" с "Краснодаром"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, что клуб не станет обращаться в ЭСК РФС по итогам матча 11-го тура РПЛ против "Краснодара" (1:1).
Фото: Чемпионат
"Мы посмотрели момент с пенальти в наши ворота и пришли к выводу, что он, скорее всего, был. Но главный вопрос все же в том, почему Кайо не дали карточку при его грубой игре, почему арбитр никак не реагировал на эту грубость. Однако в ЭСК нет смысла обращаться по неназначенной желтой карточке, так что мы этого делать не будем", - цитирует Газизова Sport24.

"Уфа" упустила победу в конце матча, пропустив с пенальти, который был назначен за игру рукой. На 9-й минуте нападающий гостей Гамид Агаларов вывел "Уфу" вперед, 21-летний футболист забил свой 9-й гол в этом сезоне. В середине 1-го тайма Агаларов получил травму. Форвард не смог самостоятельно покинуть поле, его унесли на носилках.

"Уфа", имея 9 очков в активе, располагается на последнем, 16-м месте.

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Теги: Газизов УФА Краснодар
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