"Нет смысла обращаться в ЭСК". Газизов - о матче "Уфы" с "Краснодаром"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, что клуб не станет обращаться в ЭСК РФС по итогам матча 11-го тура РПЛ против "Краснодара" (1:1).

Фото: Чемпионат