"Я думаю, что "Зенит", конечно, однозначный фаворит этого матча. На неделе оба клуба сыграли в Европе – спартаковцы провели тяжелый матч с "Лестером", петербуржцы – против "Ювентуса", так что в этом плане они в равных условиях.
Не думаю, конечно, что в Петербурге "красно-белые" опять получат четыре и больше, но хотелось бы посмотреть хороший атакующий футбол с обилием голов", - сказал Радченко.
Петербургский "Зенит" и московский "Спартак" встретятся между собой на "Газпром Арене" в матче 12 тура Российской премьер-лиги. По итогам 11 туров сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу, набрав 23 очка; красно-белые с 17 набранными очками находятся на седьмой строчке. В случае поражения или ничьей "Зенит" может упустить лидерство: шансы возглавить чемпионскую гонку по итогам тура имеют также "Динамо", "Сочи" и ЦСКА.
На неделе "Спартак" проиграл "Лестеру" (3:4) в матче группового этапа Лиги Европы, ведя после первого тайма со счетом 2:1. "Зенит" уступил "Ювентусу" (0:1) в Лиге чемпионов, пропустив в конце матча.
Источник: РБ Спорт
Радченко: не думаю, что "Спартак" пропустит четыре мяча от "Зенита"
Экс-футболист "Зенита" Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от предстоящего матча петербуржцев против "Спартака" в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"