"Тренеру нужно поговорить с Николаем и понять - может ли он выйти на поле, в хорошем ли моральном состоянии. Есть игроки, которым нужно успокоиться и пропустить игру. А есть те, кто, наоборот, от хейта заряжается. Но на Рассказова свалилось как-то слишком много. Я два дня только его фамилию и слышал. Это перебор", - передает слова Баженова "Чемпионат".
Напомним, в матче Лиги Чемпионов между "Спартаком" и "Лестером" защитник "красно-белых" Николай Рассказов допустил несколько ошибок, которые привели к пропущенному мячу. Та встреча завершилась победой английского клуба со счетом 4-3. Всего в сезоне 21/22 Рассказов провел 13 матчей, в одном из которых отличился голевой передачей.
Следующий матч "Спартак" проведет завтра, 24 октября, против санкт-петербургского "Зенита". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Новое унижение Николая Рассказова в Лиге Европы. Оценки матча "Спартак" - "Лестер"
Баженов: Витории нужно поговорить с Рассказовым и понять - сможет ли Николай выйти на поле
Экс-игрок московского "Спартака" Никита Баженов поделился мнением о состоянии защитника "Спартака" Николая Рассказова.
Фото: ФК "Спартак"