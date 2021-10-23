Баженов: Витории нужно поговорить с Рассказовым и понять - сможет ли Николай выйти на поле

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Нижний Новгород
1 - 4
КраснодарЗавершен
Ростов
3 - 0
Арсенал Тула2 тайм
X 23П2 51
ЦСКА
19:00
Крылья СоветовНе начат
П1 1.81X 3.7П2 4.5

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Томь
2 - 1
ВолгарьЗавершен
Нефтехимик
3 - 1
ТекстильщикЗавершен
Оренбург
2 - 0
СКА-ХабаровскЗавершен
Акрон
2 - 1
Олимп-ДолгопрудныйЗавершен
Ротор
0 - 0
Алания2 тайм
КАМАЗ
1 - 1
Спартак-2Перерыв
П1 2.45X 2.55П2 3.65
Краснодар-2
0 - 2
КубаньПерерыв
П1 21X 7.25П2 1.12
Факел
2 - 1
Металлург ЛпПерерыв
Торпедо
1 - 0
ЕнисейПерерыв
П1 1.27X 4.75П2 13
Балтика
19:00
ВелесНе начат
П1 1.8X 3.35П2 4.6

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Челси
7 - 0
Норвич СитиЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 0
Ньюкасл ЮнайтедПерерыв
П1 2.1X 2.5П2 5.5
Саутгемптон
1 - 1
БернлиПерерыв
П1 2.05X 2.65П2 5.1
Лидс
0 - 1
ВулверхэмптонПерерыв
П1 5.9X 3.4П2 1.7
Эвертон
1 - 1
УотфордПерерыв
П1 2.05X 2.55П2 5.7
Брайтон
19:30
Манчестер СитиНе начат
П1 7X 4.6П2 1.48

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Валенсия
1 - 2
МальоркаЗавершен
П1 100X 11П2 1.04
Кадис
0 - 1
Алавес1 тайм
П1 7X 3.4П2 1.62
Эльче
19:30
ЭспаньолНе начат
П1 2.8X 3П2 2.85
Атлетик
22:00
ВильярреалНе начат
П1 2.55X 3.15П2 3

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Салернитана
2 - 4
Эмполи2 тайм
П1 51X 23
Сассуоло
19:00
ВенецияНе начат
П1 1.66X 4.1П2 5.2
Болонья
21:45
МиланНе начат
П1 3.25X 3.55П2 2.22

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Вольфсбург
0 - 1
Фрайбург2 тайм
П1 12X 3.75П2 1.4
РБ Лейпциг
2 - 1
Гройтер Фюрт2 тайм
П1 1.07X 9П2 51
Бавария
2 - 0
Хоффенхайм2 тайм
X 23П2 51
Арминия
0 - 2
Боруссия Д2 тайм
П1 51X 19П2 1.01
Герта
19:30
Боруссия МНе начат
П1 3.35X 3.6П2 2.15

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Нант
18:00
КлермонНе начат
П1 2.24X 3.25П2 3.4
Лилль
22:00
БрестНе начат
П1 1.5X 4.5П2 6.6

Баженов: Витории нужно поговорить с Рассказовым и понять - сможет ли Николай выйти на поле

Экс-игрок московского "Спартака" Никита Баженов поделился мнением о состоянии защитника "Спартака" Николая Рассказова.
Фото: ФК "Спартак"
"Тренеру нужно поговорить с Николаем и понять - может ли он выйти на поле, в хорошем ли моральном состоянии. Есть игроки, которым нужно успокоиться и пропустить игру. А есть те, кто, наоборот, от хейта заряжается. Но на Рассказова свалилось как-то слишком много. Я два дня только его фамилию и слышал. Это перебор", - передает слова Баженова "Чемпионат".

Напомним, в матче Лиги Чемпионов между "Спартаком" и "Лестером" защитник "красно-белых" Николай Рассказов допустил несколько ошибок, которые привели к пропущенному мячу. Та встреча завершилась победой английского клуба со счетом 4-3. Всего в сезоне 21/22 Рассказов провел 13 матчей, в одном из которых отличился голевой передачей.

Следующий матч "Спартак" проведет завтра, 24 октября, против санкт-петербургского "Зенита". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Новое унижение Николая Рассказова в Лиге Европы. Оценки матча "Спартак" - "Лестер"


Теги: Баженов Рассказов Спартак
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