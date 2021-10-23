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Аршавин: разве Семак проигрывал "Спартаку"? Ожидаю, что и сейчас "Зенит" победит

Бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин рассказал, чего ждет от матча петербуржцев со "Спартаком".
Фото: РИА Новости
"Вообще - трудно предсказать результат, хотя считаю, "Зенит" в любом составе, при любых раскладах на данный момент времени должен оставаться фаворитом этой игры. Тем более, он играет дома. И вообще - Сергей Богданович, разве проигрывал когда-то "Спартаку"? А если и да, то не в официальных матчах. Ожидаю, что и в этот уик-энд "Зенит" выиграет", - цитирует Аршавина "Матч ТВ".

Матч "Зенит" - "Спартак" пройдет в Санкт-Петербурге уже в это воскресенье, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Примечательно, что с момента, когда Семак стал главным тренером питерцев, "Зенит" переиграл красно-белых в 4 матчах из 7, не проиграв при этом ни разу. Последняя победа "Спартака" над "Зенитом" была в 2017 году.

На неделе "Спартак" проиграл "Лестеру" (3:4) в матче группового этапа Лиги Европы, ведя после первого тайма со счетом 2:1. "Зенит" уступил "Ювентусу" (0:1) в Лиге чемпионов, пропустив в конце матча.


Теги: Аршавин Зенит Спартак
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