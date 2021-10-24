"Почти не сомневаюсь, что Азмун останется в Санкт-Петербурге. Если и уедет, то точно не в этом сезоне. Так понимаю, что в "Зените" он получает свыше 6 млн евро в год. Сомневаюсь, что французы предложат такие условия, а Азмуну нужно кормить своих 18 лошадей", - сказал агент.
Ранее появлялась информация, что "Лион" готов предложить "Зениту" за Азмуна 7-8 миллионов евро. Контракт иранца в петербургском клубе истекает летом 2022 года.
В текущем сезоне Сердар Азмун провел за "Зенит" 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу. За "сине-бело-голубых" иранец выступает с 2019 года.
Источник: Матч ТВ
Источник: "Лион" предлагает Азмуну контракт на 4 года
Агент: Азмун останется в "Зените". Ему нужно кормить 18 лошадей
Футбольный агент Кова Тилавпур прокомментировал информацию, согласно которой "Лион" предложил форварду "Зенита" Сердару Азмуну четырехлетний контракт.
Фото: ФК "Зенит"