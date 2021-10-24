Ловрен заявил, что "Зенит" вошел в историю, поскольку нанес "Спартаку" самое крупное поражение в чемпионатах России. Также он отметил важность этой победы для петербургской команды в связи с неудачами "сине-бело-голубых" в предыдущих матчах.
"Я всегда люблю входить в историю. Очень круто, что "Зенит" нанес "Спартаку" самое крупное поражение в чемпионатах России. Этим мы вошли в историю. Они нас запомнят.
Нам была нужна эта победа, у нас были плохие результаты в последних играх. Мы проявили характер, показали мастерство, классно реализовали моменты", - заявил Ловрен.
Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Ловрен провел восемь матчей и не отличился результативными действиями.
"Зенит", набрав 26 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. В активе "Спартака" 17 очков, "красно-белые" занимают седьмое место в таблице.
Источник: Чемпионат
Ловрен: круто, что "Зенит" нанес "Спартаку" самое крупное поражение в чемпионатах России. Они нас запомнят
Защитник "Зенита" Деян Ловрен высказался о разгромной победе над "Спартаком" в матче 12-го тура чемпионата России (7:1).
Фото: "Зенит"