"Не знаю, что произошло с командой в этом матче. Я не смотрел игру, но знаю, что это крупнейшее поражение для "Спартака" в РПЛ. Но в футболе, к сожалению, случается такое: сегодня ты обыгрываешь "Наполи" на выезде, а завтра проигрываешь "Зениту" 1:7. Нужно пройти через это", - приводит слова Карреры Eurostavka.
Напомним, вчера в Санкт-Петербурге "Спартак" проиграл "Зениту" в Санкт-Петербурге со счетом 1:7. Игра прошла в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене". Уже после первой половины встречи москвичи уступали со счетом 0:4. Единственный мяч в составе "Спартака" в начале второго тайма забил Квинси Промес.
"Спартак" ранее одержал волевую победу над "Наполи" во втором туре группового этапа Лиги Европы (3:2). В следующем матче второго по значимости еврокубка "красно-белые" проиграли "Лестеру" (3:4). В субботу, 30 октября, подопечные Витории на своем поле примут "Ростов".
"Сегодня ты обыгрываешь "Наполи", а завтра проигрываешь "Зениту" 1:7". Каррера - о "Спартаке"
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отреагировал на поражение москвичей в матче 12-го тура РПЛ против "Зенита" (1:7).
Фото: ФК "Спартак"