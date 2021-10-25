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"Сегодня ты обыгрываешь "Наполи", а завтра проигрываешь "Зениту" 1:7". Каррера - о "Спартаке"

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отреагировал на поражение москвичей в матче 12-го тура РПЛ против "Зенита" (1:7).
Фото: ФК "Спартак"
"Не знаю, что произошло с командой в этом матче. Я не смотрел игру, но знаю, что это крупнейшее поражение для "Спартака" в РПЛ. Но в футболе, к сожалению, случается такое: сегодня ты обыгрываешь "Наполи" на выезде, а завтра проигрываешь "Зениту" 1:7. Нужно пройти через это", - приводит слова Карреры Eurostavka.

Напомним, вчера в Санкт-Петербурге "Спартак" проиграл "Зениту" в Санкт-Петербурге со счетом 1:7. Игра прошла в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене". Уже после первой половины встречи москвичи уступали со счетом 0:4. Единственный мяч в составе "Спартака" в начале второго тайма забил Квинси Промес.

"Спартак" ранее одержал волевую победу над "Наполи" во втором туре группового этапа Лиги Европы (3:2). В следующем матче второго по значимости еврокубка "красно-белые" проиграли "Лестеру" (3:4). В субботу, 30 октября, подопечные Витории на своем поле примут "Ростов".


Теги: Каррера Спартак
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