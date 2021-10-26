Матчи Скрыть

Сделать ставку

Кубок России

Новости
Енисей
15:00
Крылья СоветовНе начат
П1 4.8X 3.9П2 1.66
Алания
17:00
УфаНе начат
П1 2.55X 3.2П2 2.8
Ротор
17:30
АхматНе начат
П1 5X 3.75П2 1.68
Факел
18:00
Нижний НовгородНе начат
П1 2.75X 3.1П2 2.65
КАМАЗ
18:00
УралНе начат
П1 4.7X 3.55П2 1.77
Велес
18:30
Арсенал ТулаНе начат
П1 4X 3.45П2 1.93
Торпедо
19:00
РостовНе начат
П1 2.05X 3.55П2 3.4
Кубань
19:30
КраснодарНе начат
П1 18X 8П2 1.14
Балтика
20:00
ХимкиНе начат
П1 3X 3.15П2 2.44

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Райо Вальекано
20:00
БарселонаНе начат
П1 4.1X 3.8П2 1.88
Мальорка
20:00
СевильяНе начат
П1 5X 3.35П2 1.86
Бетис
21:00
ВаленсияНе начат
П1 2.06X 3.55П2 3.65
Реал Мадрид
22:30
ОсасунаНе начат
П1 1.3X 6П2 10

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Ювентус
19:30
СассуолоНе начат
П1 1.46X 5П2 6.4
Сампдория
19:30
АталантаНе начат
П1 4X 3.95П2 1.86
Удинезе
19:30
ВеронаНе начат
П1 2.44X 3.35П2 3.05
Эмполи
21:45
ИнтерНе начат
П1 6.4X 5.2П2 1.44
Кальяри
21:45
РомаНе начат
П1 5.2X 4.4П2 1.6
Лацио
21:45
ФиорентинаНе начат
П1 2.01X 3.7П2 3.7

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Ницца
22:00
МарсельНе начат
П1 2.75X 3.3П2 2.7

Кубок Английской лиги

Новости
Престон Норт Энд
21:45
ЛиверпульНе начат
П1 8.8X 5.8П2 1.32
Лестер Сити
21:45
БрайтонНе начат
П1 2.08X 3.6П2 3.6
Вест Хэм
21:45
Манчестер СитиНе начат
П1 6.2X 4.6П2 1.51
Бёрнли
21:45
ТоттенхэмНе начат
П1 3.35X 3.5П2 2.19
Сток Сити
21:45
БрентфордНе начат
П1 3.25X 3.35П2 2.31

Источник: Сутормин хочет продлить контракт с "Зенитом"

Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин намерен продлить контракт с клубом.
Фото: "Зенит"
Согласно информации источника, Сутормину предстоят переговоры с руководством "Зенита" в связи со скорым истечением срока действия контракта. Соглашение игрока с петербургским клубом рассчитано до лета 2022 года. Отмечается, что приоритетный вариант для Сутормина - продление контракта с "Зенитом".

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Суторминым интересуются ЦСКА, "Локомотив" и "Рубин".

В нынешнем розыгрыше РПЛ 27-летний полузащитник провел за "Зенит" 12 матчей и забил три гола.

Источник: Матч ТВ

СМИ: ЦСКА, "Локомотив" и "Рубин" хотят подписать Сутормина по окончании его контракта с "Зенитом"


Теги: Сутормин Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Систему автоматического определения офсайда могут применить на ЧМ-2022 в Катаре
Источник: Сутормин хочет продлить контракт с "Зенитом"
Крыховяк объяснил, почему отказался от перехода из "Локомотива" в "Рубин"
"Любая команда создана для болельщиков". Клейменов - о возможной встрече фанатов "Спартака" с игроками "красно-белых"
В "Спартаке" отреагировали на сообщения о потенциальном переносе игры с "Наполи" из Москвы
Итальянский журналист Палмери прокомментировал информацию о возможном переносе матча "Спартак" - "Наполи" 2
Жоржиньо высказался о своих шансах на получение "Золотого мяча"
СМИ: "Наполи" может попросить УЕФА перенести матч со "Спартаком" из Москвы 12
Неймар назвал футболистов "ПСЖ", удививших его своей игрой
Градский: Максименко - дырка, а не вратарь в настоящий момент 5
Крыховяк: общался с Галицким несколько раз. Это - топ!
Погба оскорбил Сульшера после разгромного поражения "МЮ" от "Ливерпуля"
Крыховяк рассказал об обмане со стороны руководства "Локомотива" 8
Терехов: каждая команда хочет стать чемпионом, "Сочи" - не исключение
СМИ: Клопп - основной вариант руководства "Барселоны" для замены Куману 1
Крыховяк: о том, что Николича уберут из "Локомотива", я знал с начала сезона 2
Экс-игрок сборной Англии призвал Сульшера посадить Роналду в запас
Крыховяк объяснил, почему решил перейти в "Краснодар" 2
Источник: "Спартак" провел переговоры с бывшим спортивным директором "Порту" и "ПСЖ" 6
Орлов: Ларссон деградировал, Соболев не прибавил. Меня это удивляет и поражает 9
"Милан" обыграл "Торино" и вышел на первое место в Серии А
"Арсенал" победил "Лидс" и прошел в 1/4 финала Кубка английской лиги
Источник: Мбаппе принял окончательное решение о переходе в "Реал". Он подпишет контракт в феврале 6
Бохинен: посмотрел на трибуну, когда впервые забил за ЦСКА. Это были непередаваемые эмоции 4
Гильерме: опередить Босса по количеству игр за "Локомотив" - очень ценное достижение
Кришито - самый результативный защитник топ-5 лиг Европы в этом сезоне
Колосков: ну какой из Заремы спортивный директор? Это, наверное, шутка Нобеля была 9
Гол Кришито позволил "Дженоа" уйти от поражения в матче Серии А со "Специей"
Ловчев: в "Спартаке" только Мозес играет на уровне "Зенита" 10
Пресс-атташе "Севильи" прокомментировал слухи об интересе к Алексею Миранчуку
Все новости
-