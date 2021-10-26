Согласно информации источника, Сутормину предстоят переговоры с руководством "Зенита" в связи со скорым истечением срока действия контракта. Соглашение игрока с петербургским клубом рассчитано до лета 2022 года. Отмечается, что приоритетный вариант для Сутормина - продление контракта с "Зенитом".
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Суторминым интересуются ЦСКА, "Локомотив" и "Рубин".
В нынешнем розыгрыше РПЛ 27-летний полузащитник провел за "Зенит" 12 матчей и забил три гола.
Источник: Матч ТВ
СМИ: ЦСКА, "Локомотив" и "Рубин" хотят подписать Сутормина по окончании его контракта с "Зенитом"
Источник: Сутормин хочет продлить контракт с "Зенитом"
Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин намерен продлить контракт с клубом.
Фото: "Зенит"