- В "Арсенале" Зелимхан очень ценил, что его ставят в состав, и мог делать феноменальные вещи. Почему Бакаев не заиграл ни у Тедеско, ни толком у Витории? Не могу сказать. Мы регулярно встречаемся в Москве, поддерживаем контакт. Думаю, Зелимхан станет чемпионом России - не знаю, в каком клубе, но станет абсолютно точно. И основным игроком сборной тоже, - передает слова Кожевникова Sport24.
25-летний правый вингер московского "Спартака" Зелимхан Бакаев, являющийся воспитанником красно-белых, до июня 2019 года выступал в аренде за тульский "Арсенал". В текущем сезоне на счету Бакаева-старшего 17 матчей за свой клуб во всех турнирах, в которых он записал на свой счет 3 результативные передачи. Также Зелимхан принял участие во всех пяти матчах сборной России под руководством нового главного тренера Валерия Карпина и отметился в них одним голом.
Экс-тренер "Спартака" Кожевников: Бакаев точно станет чемпионом России. Не знаю, в каком клубе
Экс-тренер "Спартака" и тульского "Арсенала" Михаил Кожевников высказал мнение об атакующем хавбеке красно-белых Зелимхане Бакаеве.
Фото: РПЛ