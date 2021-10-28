Ранее сообщалось о том, что шведский футболист может покинуть "Спартак" в зимнее трансферное окно.
"Не планируем продавать Ларссона", - цитирует Зеленова "СЭ".
Нападающий Джордан Ларссон перешел в "Спартак" в 2019 году из шведского "Норчепинга" за 4 млн евро. Контракт 24-летнего футболиста с "красно-белыми" рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне Ларссон провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол. В общей сложности за московский клуб он сыграл в 74 матчах.
В "Спартаке" не планируют продавать Ларссона зимой
Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о возможной продаже нападающего Джордана Ларссона.
Фото: ФК "Спартак"