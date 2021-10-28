Быстров заявил, что "Спартаку" нужно с первых минут активно играть в атаке в матче с "Ростовом".
"Здесь нужно просто сломя голову бежать вперед, забивать голы. Потому что только такой игрой ты можешь искупить то, что произошло в прошлых матчах. С первых минут они должны показать "Ростову", что им нечего ловить в Москве", - сказал Быстров.
Отметим, что встреча 13-го тура РПЛ "Спартак" - "Ростов" состоится завтра, 30 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.
На данный момент "Спартак" пребывает на седьмом месте в турнирной таблице Премьер-Лиги (17 очков). "Ростов" находится на 12-м месте в таблице с 12 очками в запасе.
Источник: Матч ТВ
Быстров: в матче с "Ростовом" "Спартаку" нужно сломя голову бежать вперед и забивать голы
Бывший игрок "Спартака" Владимир Быстров высказался о предстоящем матче "красно-белых" с "Ростовом" в чемпионате России.
Фото: "Матч ТВ"