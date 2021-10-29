- Со мной никто не связывался, но в нашем футболе возможно всё, - передает слова Иванова matchtv.ru.
Ранее появилась информация, что 21-летний левый вингер "Урала" Кирилл Колесниченко входит в сферу трансферных интересов московского "Спартака" и может стать игроком красно-белых ближайшей зимой. В текущем сезоне новичок "шмелей", купленный летом у "Кайрата" за 140 тысяч евро, провел за первую команду 11 матчей в различных турнирах и не отметился результативными действиями.
СМИ: "Спартак" интересуется вингером "Урала"
Источник: "Спартак" и тульский "Арсенал" договорились о трансфере Хлусевича
Президент "Урала" прокомментировал информацию об интересе "Спартака" к Колесниченко
Президент "Урала" Григорий Иванов дал комментарий по информации об интересе московского "Спартака" к полузащитнику "шмелей" Кириллу Колесниченко.
Фото: МатчПремьер