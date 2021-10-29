- Что не так с Максименко? С ним всё так. Это его уровень. Просто из него пытаются сделать великого вратаря, а он обычный, хорошо обученный вратарь, не супер. От Саши ждут игры уровня Черчесова, Овчинникова или Филимонова, а это немножко завышенные требования. Как говорится, ваши ожидания - ваши проблемы. Я не могу сказать, что он совершает грубые ошибки, которые влияют на результат. У "Спартака" проблема в общекомандной игре - там 3 пропустили, там 4, там 7. Дело не во вратаре. Ситуацию в клубе нужно менять глобально, - цитирует Филимонова "Чемпионат".
23-летний голкипер "Спартака" Александр Максименко в текущем сезоне провел за свой клуб все 17 матчей в различных турнирах, пропустив в них 28 голов, 4 игры завершились без пропущенных мячей. В 12 встречах Российской премьер-лиги Александр пропустил 17 голов при 4 "сухих" матчах. При этом в створ ворот Максименко было нанесено 34 удара - его процент отбитых ударов составляет 50%, что является самым низким показателем среди всех вратарей РПЛ в текущем сезоне. В матче "Зенит" - "Спартак" (7:1) голкипер пропустил 7 голов при 11 ударах в створ, при этом один из них был отражен центральным защитником красно-белых Георгием Джикией.
Филимонов: Максименко - обычный хорошо обученный вратарь, а от него ждут уровня Черчесова, Овчинникова или Филимонова
Экс-голкипер "Спартака" Александр Филимонов прокомментировал игру нынешнего основного вратаря красно-белых Александра Максименко.
Фото: ФК "Зенит"