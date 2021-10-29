"Сложности были, когда мы пропустили, но мы не должны были оступаться, ведь "Динамо" располагается на 2-м месте. Мы забили три после пропущенного гола и заработали три очка", — цитирует украинца "Матч ТВ".
"Зенит" дома разгромил "Динамо" со счетом 4:1. Голами в их составе отметились Клаудиньо, Вендел, Дзюба и сам Ракицкий, забивший со штрафного четвертый мяч в ворота москвичей. Для 32-летнего защитника это уже третье результативное действие в двух последних матчах, в дерби со "Спартаком" (7:1) Ярослав отдал две голевые передачи.
Ракицкий - о победе над "Динамо": были сложности, когда пропустили, но мы не должны были оступаться
Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий, признанный лучшим игроком матча с "Динамо" (4:1), подвел итоги встречи.
Фото: Global Look Press