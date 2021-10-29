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Виллаш-Боаш опроверг, что отказался от предложения ЦСКА

Экс-тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш прокомментировал слухи о том, что он отказался возглавить ЦСКА после ухода из "Марселя".
Фото: French Football News
"Информация о моем отказе от предложения ЦСКА — это неправда", — цитирует Виллаш-Боаша "СЭ".

Португальский тренер покинул "Марсель" в феврале этого года после покупки полузащитника "Селтика" Оливье Нтчама без его согласия. Из ЦСКА в этом году уволили уже двоих специалистов: Виктора Гончаренко и Ивицу Олича. Сейчас клуб возглавляет их бывший игрок Алексей Березуцкий. Примечательно, что ни Олич, ни Березуцкий до ЦСКА не тренировали самостоятельно.


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