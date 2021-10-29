- Есть звонки. Но не буду говорить, откуда. Пока не готов. Думаю, скорее всего, после декабря меня снова можно ждать в работе. Это больше заграница. Варианты из дальнего зарубежья, а не ближнего. Я никогда не загадываю. Возможно, это будет в январе, а возможно - через две недели, - передает слова Черевченко "РБ Спорт".
47-летний экс-главный тренер московского "Локомотива", тульского "Арсенала" и "Химок" Игорь Черевченко покинул подмосковный клуб 25 октября. В прошлом сезоне Черевченко возглавил красно-черных по ходу чемпионата и в 19 матчах с ними набрал 37 очков, выведя клуб из зоны прямого вылета на итоговое восьмое место в таблице. В текущем сезоне Российской премьер-лиги "Химки" набрали 11 очков в 12 матчах и находятся на 14-м месте.
Черевченко: после декабря снова ждите в работе. Варианты из дальнего зарубежья
Экс-главный тренер "Химок" Игорь Черевченко рассказал о вариантах продолжения карьеры.
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