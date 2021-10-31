"Важно было не проиграть и не допустить много ошибок, но игра была равная. Была у нас одна ошибка, но главное, что не проиграли. Проиграть для нас было бы кошмаром. Равная, боевая игра", - цитирует Шалимова Sport24.
Напомним, "Урал" и "Химки" не смогли распечатать ворота друг друга.
Команда из Екатеринбурга по итогам 13-и туров чемпионата России замыкает турнирную таблицу, имея в своем активе 10 зачетных баллов.
Шалимов - о матче с "Химками": проиграть для нас было бы кошмаром
Главный тренер "Урала" Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги против "Химок".
Фото: РИА Новости