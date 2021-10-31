Экс-полузащитник "Анжи" Руслан Агаларов отметил, что ему приятно видеть своего сына Гамида во главе бомбардирской гонки РПЛ.
"Мне приятно, что он возглавляет список бомбардиров в чемпионате России, но жизнь на этом не заканчивается. Как бы это банально ни звучало, но работа нападающего - забивать. Здесь важную роль играют и партнеры. Например, вчера Йокич дал прекрасный пас", - сказал Руслан Агаларов.
Также он заявил, что о предложениях по потенциальному трансферу Гамида они будут думать зимой.
"Наступит зимний период, тогда и будем думать (о предложениях по карьере). Мысли есть", - сказал отец форварда "Уфы".
Отметим, что Агаларов лидирует в гонке бомбардиров РПЛ с 11 голами в активе. Накануне его гол принес победу "Уфе" в матче 13-го тура РПЛ с "Ахматом" (1:0).
Источник: Матч ТВ
Отец форварда "Уфы" Агаларова высказался о возможном переходе игрока в другой клуб
Руслан Агаларов, отец форварда "Уфы" Гамида Агаларова, высказался на тему возможного перехода игрока в другой клуб.
Фото: РИА Новости