Отец форварда "Уфы" Агаларова высказался о возможном переходе игрока в другой клуб

Руслан Агаларов, отец форварда "Уфы" Гамида Агаларова, высказался на тему возможного перехода игрока в другой клуб.

Фото: РИА Новости





"Мне приятно, что он возглавляет список бомбардиров в чемпионате России, но жизнь на этом не заканчивается. Как бы это банально ни звучало, но работа нападающего - забивать. Здесь важную роль играют и партнеры. Например, вчера Йокич дал прекрасный пас", - сказал Руслан Агаларов.



Также он заявил, что о предложениях по потенциальному трансферу Гамида они будут думать зимой.



"Наступит зимний период, тогда и будем думать (о предложениях по карьере). Мысли есть", - сказал отец форварда "Уфы".



Отметим, что Агаларов лидирует в гонке бомбардиров РПЛ с 11 голами в активе. Накануне его гол принес победу "Уфе" в матче 13-го тура РПЛ с "Ахматом" (1:0).



Источник: Экс-полузащитник "Анжи" Руслан Агаларов отметил, что ему приятно видеть своего сына Гамида во главе бомбардирской гонки РПЛ."Мне приятно, что он возглавляет список бомбардиров в чемпионате России, но жизнь на этом не заканчивается. Как бы это банально ни звучало, но работа нападающего - забивать. Здесь важную роль играют и партнеры. Например, вчера Йокич дал прекрасный пас", - сказал Руслан Агаларов.Также он заявил, что о предложениях по потенциальному трансферу Гамида они будут думать зимой."Наступит зимний период, тогда и будем думать (о предложениях по карьере). Мысли есть", - сказал отец форварда "Уфы".Отметим, что Агаларов лидирует в гонке бомбардиров РПЛ с 11 голами в активе. Накануне его гол принес победу "Уфе" в матче 13-го тура РПЛ с "Ахматом" (1:0).Источник: Матч ТВ