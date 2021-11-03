Ранее в СМИ появилась информация, что Клаудиньо был "на карандаше" у "Динамо".
"Никаких предложений от "Динамо" точно не поступало. Есть ли интерес от европейских клубов? Сразу скажу: Клаудиньо проведет в "Зените" много лет. В ближайшие 3-4 трансферных окна он никуда не уйдет. Он счастлив в Санкт-Петербурге", - приводит слова агента "РБ Спорт".
Полузащитник Клаудиньо перешел в "Зенит" в летнее трансферное окно из "РБ Брагантино" за 12 млн евро. Бразильский футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2026 года. В текущем сезоне 24-летний игрок провел 12 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и стал автором 2 результативных передач.
Накануне "Зенит" уступил со счетом 2:4 туринскому "Ювентусу" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Агент: Клаудиньо в ближайшие 3-4 трансферных окна точно не уйдет из "Зенита"
Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника "Зенита" Клаудиньо, прокомментировал информацию об интересе к бразильцу со стороны "Динамо".
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