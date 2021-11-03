Ранее появилась информация, что руководство "Зенита" не планирует продлевать контракт с Ракицким. Соглашение украинца с российским клубом истекает летом следующего года.
"Мы не обсуждали с "Зенитом" вопрос продления контракта и ухода, но открыты к любым предложениям. Сейчас Ярославом активно интересуются и российские, и зарубежные клубы. Есть уже три хороших предложения", - приводит слова агента Sport24.
Защитник Ярослав Ракицкий перешел в "Зенит" зимой 2019 года за 10 млн евро из "Шахтера". В текущем сезоне он провел 16 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и стал автором 6 результативных передач. Всего за петербургский клуб Ракицкий сыграл в 101 матче, забил 6 мячей и отдал 11 голевых передач.
Источник: руководство "Зенита" не планирует продлевать контракт с Ракицким
Агент Ракицкого: мы не обсуждали с "Зенитом" вопрос продления контракта
Вадим Шаблий, агент защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Зенит"