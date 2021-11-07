— Каждая игра сейчас тяжёлая. Никто в команде не думает о чемпионстве. В чемпионате много хороших команд, мы готовы сражаться с каждым соперником, — рассказал Бальбуэна в интервью ТАСС.
В матче 14-го тура чемпионата России "Динамо" на своем поле обыграло "Краснодар" (1:0). Единственный гол в матче забил нападающий Вячеслав Грулев.
Победа позволила москвичам как минимум до игры "Спартак" — "Локомотив" закрепиться на третьей позиции РПЛ, набрав 26 очков. У лидера чемпионата "Зенита" — 29.
30-летний Бальбуэна перешел в "Динамо" на правах свободного агента летом этого года. В 13 матчах за новую команду парагвайский футболист не отметился результативными действиями.
Бальбуэна: никто в "Динамо" не думает о чемпионстве
Защитник "Динамо" Фабиан Бальбуэна рассказал, что в команде никто не думает о возможном чемпионстве в России.
Фото: ФК "Динамо"