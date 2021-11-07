— С такой поставленной игрой и довольно длинной скамейкой "Сочи" вполне может побороться за выход в квалификацию Лиги чемпионов.
Они способны обыграть любую команду, а в сравнении с тем же московским "Динамо" в борьбе за вторую строчку выглядят более предпочтительно, ведь они опытнее, — цитирует Бубнова портал Sportbox.
В 14-м туре РПЛ "Сочи" разгромил ЦСКА (4:1), поднявшись на второе место в чемпионате России с 27 очками. В следующем туре команда Владимира Федотова встретится дома с "Рубином".
Московское "Динамо" отстает от "Сочи" на одно очко.
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Бубнов: "Сочи" вполне может побороться за выход в квалификацию Лиги чемпионов
Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об игре "Сочи".
Фото: Sportbox