Зиньковский: максимум этих "Крыльев"? Многие думают про еврокубки

— Какой максимум этих "Крыльев"? Сейчас уже не знаю, сейчас многие думают про еврокубки (смеётся). Мы идём матч за матчем. Следующий матч против "Урала" будет тяжелым, — цитирует форварда "Чемпионат".
В матче 14-го тура чемпионата России "Крылья Советов" дома разгромили "Химки" (3:0) и вышли на шестую строчку чемпионата России. В следующем туре, который пройдет после международной паузы, самарская команда сыграет против "Урала".
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Фото: ПФК "Крылья Советов"