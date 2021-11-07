"Изменилась ли игра "Урала" при Шалимове? Пока лучше не стало. Результат налицо. А селекционную службу за комплектацию команды я бы вообще связал и выбросил в Исеть (река в Екатеринбурге - прим. Rusfootball.info). Это можно занести в учебник, а потом рассказывать и показывать, как не надо работать. И что в таком случае может произойти с командой", - приводит слова Погребняка "Матч ТВ".
Нападающий Павел Погребняк выступал за "Урал" с 2018 по 2021 год. За екатеринбургский клуб 37-летний футболист провел 52 матча, в которых забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи. Также Погребняк выступал за "Зенит", "Динамо", "Спартак", "Рединг", "Штутгарт" и "Фулхэм".
"Урал" занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, набрав в 13-ти матчах 10 очков. Сегодня подопечные Шалимова на своем поле примут петербургский "Зенит". Игра 14-го тура чемпионата России на "Екатеринбург Арене" начнется в 14:00 мск. Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Игорем Паниным.
Погребняк: селекционную службу "Урала" я бы связал и бросил в реку
Бывший нападающий "Урала" Павел Погребняк поделился мнением о выступлении екатеринбургской команды в текущем сезоне РПЛ.
Фото: РПЛ