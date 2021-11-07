"Зобнин не в лучшей форме? И не один. Это можно сказать о ряде атакующих футболистов "Спартака". Мы прекрасно понимаем, какая ситуация в команде. Кто бы что ни говорил, это влияет на ребят, потому что они все видят и слышат. Из ситуации, когда нет побед, не идет игра, давление со всех сторон, выбираться очень сложно", - приводит слова Рахимова RT.
Московский "Спартак" не может победить на протяжении 5 матчей во всех турнирах - "красно-белые" 3 раза сыграли вничью, а также потерпели 2 поражения. Сегодня на своем поле подопечные Витории сыграют против "Локомотива" в рамках 14-го тура Российской Премьер-лиги. Матч на "Открытие Банк Арене" начнется в 19:00 мск.
"Спартак" в четверг, 4 ноября, сыграл вничью с "Лестером" (1:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы. "Красно-белые" в группе C занимают последнее, 4-е место, набрав в 4-х матчах 4 очка. В 5-м туре Лиги Европы "Спартак" у себя дома примет "Наполи". Этот матч запланирован на 24 ноября (18:30 мск).
Рахимов: мы прекрасно понимаем, какая ситуация в "Спартаке". Это влияет на игроков
Российский тренер Рашид Рахимов объяснил неоптимальную форму игроков "Спартака" внутренней обстановкой в клубе.
Фото: РПЛ