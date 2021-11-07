— Игра не получилось, моменты не реализовывались.
На победу не наиграли сегодня, — цитирует Cемака Sport24.
"Зенит" сыграл вничью с "Уралом" (0:0) в гостях. Во втором тайме прямой красной карточкой был удален полузащитник "Зенита" Клаудиньо.
С 30 очками петербуржский клуб продолжает лидировать в чемпионате России. В следующем туре команда Семака встретится с "Нижним Новгородом" дома.
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Семак: "Зенит" не наиграл на победу в матче с "Уралом"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак подвел итоги матча 14-го тура РПЛ с "Уралом" (0:0).
Фото: ФК "Урал"