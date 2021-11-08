— Антон прилетит 25-26 ноября в Москву. Все в порядке, он трудится на поле, плюс физиопроцедуры, по полной. Динамика отличная, операции не требуется, — рассказал агент игрока Вадим Шпинев в интервью "РБ Спорту".
26-летний Миранчук, по сведениям Transfermarkt, восстанавливается после воспаления сухожилия. Последний раз на поле полузащитник появлялся в матче 4-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:1), который состоялся 15 августа.
Контракт Миранчука с "Локомотивом" истекает в 2024 году.
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Антону Миранчуку не потребуется операция
Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук продолжает восстановление после травмы.
Фото: Чемпионат