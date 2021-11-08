— Для меня жаль, что он не совсем внес вклад в игру ЦСКА.
Надеюсь, что такой игрок, как Седрик, который является одним из лучших защитников РПЛ, найдет себе место в различных клубах, которые будут обращаться, — рассказал Селюк в интервью Sport24.
Cегодня, 8 ноября, ЦСКА сообщил о расторжении контракта с 27-летним защитником, который выступал за команду с 2019 года. Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
В России Гогуа также играл за "Ротор", "Тамбов" и "СКА-Хабаровск". Контракт защитника с ЦСКА истекал в 2023 году.
Официально: ЦСКА расторг контракт с Гогуа
Селюк прокомментировал расторжение контракта Гогуа с ЦСКА
Дмитрий Селюк, агент защитника Седрика Гогуа, прокомментировал расторжение контракта футболиста с ЦСКА.
Фото: Динамо-Киев / Р. Бебех