Бывший скаут "Зенита" объяснил, почему петербургский клуб не подписал контракт с Зобниным

Бывший руководитель отдела молодежного скаутинга "Зенита" Армен Маргарян рассказал, как петербургский клуб мог подписать контракт с хавбеком Романом Зобниным, ныне выступающим за "Спартак".
Фото: "Спартак"
По словам Маргаряна, Зобнин приехал на просмотр в "Зенит" и сыграл в контрольном матче, в котором неплохо проявил себя. Роман не перешел в петербургский клуб, поскольку стороны не договорились о сумме выплаты, сообщил бывший скаут "Зенита".

"Я тогда работал в аналитическом отделе. Академия Коноплева разваливалась, их было необходимо куда-то продать, и в "Зенит" ребят привозили пачками. Рома сыграл в контрольном матче, проявил себя, но стороны не договорились по деньгам. Хотя тогда уже было видно: Зобнин - игрок с потенциалом", - заявил Маргарян.

Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Зобнин провел за "Спартак" 11 матчей и забил два гола.

Источник: Sport24

Экс-скаут "Зенита": после двух тренировок и одного матча в "Зените-2" Агаларова отправили домой


Теги: Зобнин Спартак Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Кассано: если бы моя мама играла за "Манчестер Сити", они все равно победили бы "МЮ"
Бывший скаут "Зенита" объяснил, почему петербургский клуб не подписал контракт с Зобниным
Пиняев — звезда, Захарян хуже Уткина, Бакаев — ни о чем. Показатели россиян в Football Manager
Арустамян: ЦСКА зимой купит одного-двух качественных игроков 5
Стали известны сроки возвращения Понсе в общую группу "Спартака" 1
Экс-скаут "Зенита": после двух тренировок и одного матча в "Зените-2" Агаларова отправили домой 4
Ибрагимович ответил на вопрос о возможном завершении карьеры 2
Черевченко высказался о своем потенциальном трудоустройстве 1
Бывший скаут "Зенита" рассказал, как петербургский клуб отказался от трансфера Джикии 3
Источник: "Зенит" сделал предложение "Бока Хуниорс" по трансферу 19-летнего полузащитника Медины 4
Черевченко раскритиковал работу VAR в России 1
"ПСЖ" намерен подписать Бензема как свободного агента
В "Сассуоло" прокомментировали данные о возможном обмене Бога на Миранчука
СМИ: скаут "ПСЖ" Каттани отказался от работы в "Спартаке" 5
Черевченко: поеду на стажировку в "Зенит" к Семаку. Также хочу съездить в "Динамо" к Шварцу 2
"Торино" и "Сассуоло" являются главными претендентами на Алексея Миранчука
Нападающий "Крыльев" Сергеев: когда узнал окончательный список сборной России, то даже до конца не осознавал 5
Внедрение Fan ID в РПЛ будет рассмотрено на общем собрании 22 ноября 3
Игрок "Локомотива" Бека Бека не сыграет за молодежную сборную Франции из-за травмы 1
Никифоров: у "Спартака" еще есть шансы занять второе место 7
Газизов - о коронавирусе: в последний раз "Уфа" летала обычным самолетом. Можем легко заразиться 4
Ловчев: такого слабого состава в ЦСКА я даже и не припомню 7
Гендиректор "Нижнего Новгорода": к Кержакову полное доверие. Наша задача - закрепиться в РПЛ 1
В "Спартаке" ожидают возвращения Жиго к матчу с "Краснодаром" 2
Ловчев: "Зениту" не хватает мотивации. Сложно настроиться на "Урал" после "Ювентуса" 10
Терим: "Галатасараю" не нужна техническая победа в матче с "Локомотивом"
Дедушка Адамова рассказал об интересе к игроку со стороны клубов из "верхушки" 5
Головин прибыл в расположение сборной России (видео)
Прядкин в УЕФА, а Ваноли и Каттани — в "Спартаке", Ребров — все, Миранчук не вернется в РПЛ. Главное за 8 ноября
Кудряшов: сейчас сборной России нужно думать только о матче с Кипром
Все новости
-