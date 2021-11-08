По словам Маргаряна, Зобнин приехал на просмотр в "Зенит" и сыграл в контрольном матче, в котором неплохо проявил себя. Роман не перешел в петербургский клуб, поскольку стороны не договорились о сумме выплаты, сообщил бывший скаут "Зенита".
"Я тогда работал в аналитическом отделе. Академия Коноплева разваливалась, их было необходимо куда-то продать, и в "Зенит" ребят привозили пачками. Рома сыграл в контрольном матче, проявил себя, но стороны не договорились по деньгам. Хотя тогда уже было видно: Зобнин - игрок с потенциалом", - заявил Маргарян.
Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Зобнин провел за "Спартак" 11 матчей и забил два гола.
Источник: Sport24
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Бывший скаут "Зенита" объяснил, почему петербургский клуб не подписал контракт с Зобниным
Бывший руководитель отдела молодежного скаутинга "Зенита" Армен Маргарян рассказал, как петербургский клуб мог подписать контракт с хавбеком Романом Зобниным, ныне выступающим за "Спартак".
Фото: "Спартак"