Напомним, ранее СМИ опубликовали данные, согласно которым Кутепов может уйти из "Спартака" уже зимой. Отмечалось, что московский клуб не предлагал защитнику новый контракт.
Как заявил руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов, "красно-белые" не собираются продавать Кутепова.
"Не планируем продавать этого игрока", - сказал Зеленов.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Кутепов провел за "Спартак" три матча и не отличился результативными действиями.
Источник: Sport24
В "Спартаке" отреагировали на сообщения о возможном уходе Кутепова из клуба
В "Спартаке" высказались о будущем защитника команды Ильи Кутепова.
Фото: "Спартак"