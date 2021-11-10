"Спартак" не намерен продлевать контракт с нападающим клуба Георгием Мелкадзе. Сообщается, что нападающий покинет клуб бесплатно, если не найдет себе команду зимой. Контракт Мелкадзе со "Спартаком" истекает летом 2022-го года.
В этом сезоне Мелкадзе провел на поле только 8 минут в матче первого тура РПЛ против "Рубина" (0:1). Из-за мышечной травмы форвард больше на поле не появлялся. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 1,2 млн евро.
В сентябре 2021-го года "РБ-Спорт" сообщал, что Руй Витория рассчитывает на игрока, поэтому "Спартак" не продал Мелкадзе в другой клуб.
СМИ: Мелкадзе остается в "Спартаке"
Источник: "Спорт-Экспресс"
Источник: "Спартак" не собирается предлагать Мелкадзе новый контракт
По информации источника, "Спартак" не будет предлагать контракт нападающего клуба Георгию Мелкадзе.
Фото: ФК "Спартак"