Фернандес высказался на тему потенциального перехода в "Зенит". По словам игрока, он не хотел бы переходить ни в "Зенит", ни в какой-либо другой клуб, поскольку его все устраивает в ЦСКА.
"Мой переход из ЦСКА в другую команду не имел ни малейшего шанса. Ни в "Зенит", ни в какой-либо другой клуб. Я очень уважаю "Зенит", но даже минимальных шансов не было. Мне здесь хорошо, я чувствую себя комфортно, это мой дом. Каких бы денег ни предлагали, по собственному желанию я не хотел бы переходить из ЦСКА", - сказал Фернандес.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Марио Фернандес принял участие в 13 матчах и не отличился результативными действиями.
ЦСКА на данный момент пребывает на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе московской команды 23 набранных очка.
Источник: Спорт-Экспресс
Фернандес: я уважаю "Зенит", но не было даже минимальных шансов на мой переход в этот клуб
Защитник ЦСКА Марио Фернандес заявил, что не хочет переходить в другой клуб.
Фото: ЦСКА