Фернандес рассказал, как в детстве собирал жестяные банки на улицах, чтобы купить хлеб

Фернандес отметил, что его семья была очень бедной, когда он был ребенком. По словам Марио, в детстве у него не было денег на футбольную форму. Также Фернандес сообщил, что ему приходилось собирать жестяные банки на улицах.
"Мы были очень бедные, совершенно не водились деньги, чтобы мама могла записать меня в футбольную школу. Когда играл в футбол, кто-то давал мне комплект формы, кто-то кроссовки дарил. У меня не имелось средств, чтобы купить нормальную форму или обувь. Это период нужды, тяжелое время: приходилось бегать по улицам, собирать жестяные банки, потом их продавать, чтобы немножко подкопить и купить хлеба", - сказал Фернандес.
Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата России Фернандес провел 13 матчей и не отличился результативными действиями.
ЦСКА на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В запасе "армейцев" 23 очка.
Источник: Спорт-Экспресс
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Фото: ЦСКА