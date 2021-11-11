Малафеев отметил, что в последнее время "Зенит" выступает нестабильно. При этом, по его мнению, речь не идет о явном спаде в игре команды. Петербургский коллектив спокойно движется к очередному чемпионству, считает Малафеев.
"Сейчас "Зенит", конечно, немножко кидает из стороны в сторону: то яркие победы, то потери очков или обидные игры, в которых есть недобор - в Лиге чемпионов особенно. Но я не думаю, что это явный спад. Когда так шатает вверх-вниз - это точно не связано со спадом, скорее стечение обстоятельств. У "Зенита" все равно чувствуется запас прочности, даже при отсутствии ключевых игроков. В целом мне кажется, что "Зенит" достаточно спокойно движется к очередному чемпионству", - сказал Малафеев.
Напомним, что в минувшем туре РПЛ "Зенит" сыграл вничью с "Уралом" на выезде (0:0). В следующем туре чемпионата команда Сергея Семака встретится с "Нижним Новгородом" на своем поле. Матч пройдет 19 ноября.
Отметим, что "Зенит" продолжает лидировать в российской Премьер-Лиге. В активе петербуржцев 30 очков по итогам 14 туров. От второго места "Зенит" отделяют три очка.
Источник: Sport24
Малафеев: нестабильность "Зенита" не связана со спадом. Это стечение обстоятельств
Бывший голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев поделился мнением о выступлениях команды в нынешнем сезоне.
Фото: "Зенит"