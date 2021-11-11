— Если летом "Зенит" выйдет с предложением, оно даже не будет рассматриваться? Я думаю, что нет, — цитирует Сафонова "РБ Спорт".
19-летний Тюкавин в нынешнем сезоне забил шесть голов и отдал голевую передачу в 16 матчах во всех турнирах. Контракт нападающего с "Динамо" истекает в 2024 году.
Transfermarkt оценивает россиянина в 6,5 миллиона евро.
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Агент Тюкавина: если летом от "Зенита" последует предложение, оно не будет рассматриваться
Алексей Сафонов, агент нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, отреагировал на возможный интерес к игроку со стороны "Зенита" летом.
Фото: ФК "Динамо"