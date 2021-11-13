"Массимо станет тренером "Химок" на следующей неделе? Нет, это не так. Но он бы хотел снова попробовать себя в России", - цитирует Трабукки "Metaratings".
Напомним, 25 октября пост главного тренера подмосковной команды покинул Игорь Черевченко. С тех пор клуб не может найти себе нового тренера. Сегодня от разных источников поступила информация, что в числе кандидатов на место Массимо Каррера, Михаил Галактионов и Роман Пилипчук.
Каррера после работы в "Спартаке" год тренировал греческий "АЕК", после чего тренировал на родине "Бари", выступающий в серии C. Каррера подписал контракт на полгода, но был уволен спустя два месяца в апреле этого года. С тех пор Массимо находится без работы.
Трабукки - о слухах про Карреру в "Химках": это не так, но он хотел бы снова попробовать себя в России
Марко Трабукки, представляющий в России интересы бывшего главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, прокомментировал информацию о возможном назначении итальянца в "Химки".
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