"Атлетико" и "Арсенал" сыграли вничью, забив по голу с пенальти

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов между "Атлетико" и "Арсеналом" победитель не был определён.

Ответная игра состоится 5 мая.



Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч



Голы: Альварес, 56 (пен) - Дьёкереш, 44 (пен).



"Атлетико": Облак, Ганцко, Пубиль, Руджери, Льоренте, Коке, Кардозо (Молина, 88), Симеоне (Ле Норман, 46), Лукман, Гризманн, Альварес (Баэна, 77).



"Арсенал": Райя, Габриэль, Салиба, Инкапье, Уайт (Москера, 86), Субименди, Райс, Эдегор (Эзе, 58), Мадуэке (Сака, 68), Мартинелли (Троссард, 68), Дьёкереш (Жезус, 69).



Встреча завершилась со счётом 1:1. Лондонцы вышли вперёд перед перерывом: Виктор Дьёкереш реализовал пенальти и открыл счёт. После паузы хозяева отыгрались - Хулиан Альварес также точно пробил с 11-метровой отметки и восстановил равновесие.

