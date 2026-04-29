Встреча завершилась со счётом 1:1. Лондонцы вышли вперёд перед перерывом: Виктор Дьёкереш реализовал пенальти и открыл счёт. После паузы хозяева отыгрались - Хулиан Альварес также точно пробил с 11-метровой отметки и восстановил равновесие.
Ответная игра состоится 5 мая.
Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч
Голы: Альварес, 56 (пен) - Дьёкереш, 44 (пен).
"Атлетико": Облак, Ганцко, Пубиль, Руджери, Льоренте, Коке, Кардозо (Молина, 88), Симеоне (Ле Норман, 46), Лукман, Гризманн, Альварес (Баэна, 77).
"Арсенал": Райя, Габриэль, Салиба, Инкапье, Уайт (Москера, 86), Субименди, Райс, Эдегор (Эзе, 58), Мадуэке (Сака, 68), Мартинелли (Троссард, 68), Дьёкереш (Жезус, 69).
Предупреждения: Ганцко, 78.
"Атлетико" и "Арсенал" сыграли вничью, забив по голу с пенальти
В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов между "Атлетико" и "Арсеналом" победитель не был определён.
Фото: УЕФА