Вратарь "ПСЖ" недоволен своим положением в клубе и летом может уйти - источник

Вратарь "ПСЖ" Люка Шевалье рассматривает вариант смены клуба по окончании сезона.
Французский голкипер в текущем сезоне уступил позицию первого номера Матвею Сафонову и оказался в роли дублёра. По данным инсайдера Николо Скира, такое положение не устраивает игрока, из-за чего он может задуматься об уходе.

Шевалье присоединился к парижанам летом прошлого года, подписав контракт до 2030 года. Его стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

В чемпионате Франции вратарь принял участие в 17 матчах, в которых пропустил 13 голов.

