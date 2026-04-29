По информации Legalbet, в момент, когда диалог между сторонами зашёл в тупик, Гильерме от имени руководства вышел на связь с игроком и пытался убедить его не покидать команду. При этом Баринов не проявил интереса к этим аргументам.
В итоге хавбек принял решение сменить клуб и продолжил карьеру в ЦСКА.
ЦСКА проводит неоднозначный отрезок в чемпионате, однако сохраняет шансы на трофей. Для победы в Кубке России армейцам необходимо пройти "Спартак" в финале Пути регионов, а затем обыграть "Динамо" или "Краснодар" в решающем матче турнира.
Стало известно, кто уговаривал Баринова не уходить из "Локомотива" - источник
Бывший голкипер "Локомотива" Маринато Гильерме принимал участие в переговорах с Дмитрием Бариновым, когда обсуждалось будущее полузащитника в клубе.
Фото: ФК "Локомотив"