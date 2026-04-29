Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Атлетико
1 - 1 1 1
АрсеналЗавершен

Арбелоа может остаться в "Реале" в случае назначения Моуринью - источник

Ситуация с тренерским штабом "Реала" может измениться по окончании сезона.
Фото: ФК "Реал"
Как сообщает The Touchline, нынешний наставник команды Альваро Арбелоа не обязательно покинет клуб даже в случае смены наставника. По информации источника, при возможном назначении Жозе Моуринью испанский специалист может войти в его тренерский штаб.

Ранее Арбелоа уже работал с Моуринью - в период с 2010 по 2013 год, когда выступал за "Реал".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится