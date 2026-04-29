Арбелоа может остаться в "Реале" в случае назначения Моуринью - источник



Ситуация с тренерским штабом " Реала " может измениться по окончании сезона.

Как сообщает The Touchline, нынешний наставник команды Альваро Арбелоа не обязательно покинет клуб даже в случае смены наставника. По информации источника, при возможном назначении Жозе Моуринью испанский специалист может войти в его тренерский штаб.



Ранее Арбелоа уже работал с Моуринью - в период с 2010 по 2013 год, когда выступал за "Реал".