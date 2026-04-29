Сёмин - о Сафонове в матче с "Баварией": достойное выступление

Юрий Сёмин дал оценку игре Матвея Сафонова в полуфинале Лиги чемпионов, где "ПСЖ" обыграл "Баварию" со счётом 5:4.



- Сафонов будет долго вспоминать этот матч с положительной стороны. Он - молодец, уверенно играет, - приводит слова Сёмина "Спорт-Экспресс"

По мнению специалиста, высокая результативность не должна вводить в заблуждение - вратари оказались в крайне сложных условиях.Ответная встреча между "ПСЖ" и "Баварией" состоится 6 мая в Мюнхене.