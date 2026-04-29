Встреча завершилась со счётом 1:0 - единственный мяч забил Карен Варданян. Команда из Витебска в первом матче уступила 0:2. Таким образом, клуб не смог пробиться в финал турнира.
Эта встреча стала первой для "МЛ Витебска" под руководством Магомеда Адиева, который возглавил команду 28 апреля. Ранее специалист был уволен из "Крыльев Советов".
Адиев начал работу в "МЛ Витебске" с вылета из Кубка
"МЛ Витебск" завершил выступление в Кубке Беларуси, проиграв минскому "Динамо" в ответном полуфинале.
