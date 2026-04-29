Альварес побил достижение Месси в Лиге чемпионов

Нападающий "Атлетико" Хулиан Альварес отметился голом в полуфинале Лиги чемпионов против "Арсенала", реализовав пенальти и сравняв счёт по ходу второго тайма.
Этот мяч стал для аргентинца 25-м в турнире. По данным Opta, он быстрее всех среди южноамериканских игроков достиг этой отметки - на это ему понадобился 41 матч.

Таким образом, Альварес опередил Лионеля Месси, который забил свой 25-й гол в Лиге чемпионов в 42-й игре.

Отметим, что ближе к концу матча форвард был заменён из-за повреждения.

