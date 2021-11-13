— Хвиче надо добиться стабильности в своей игре, и тогда увеличатся качественные матчи в его исполнении. Спад Кварацхелии не из-за его опыта.
Спады бывают у всех, и говорить о какой-то неопытности всегда просто. Важны еще условия для игрока, где он развивается, — рассказал специалист в интервью "РБ Спорту".
45-летний Шаронов тренировал "Рубин" с июня по декабрь 2019 года. Под его руководством команда провела 20 матчей (4 победы, 7 ничьих, 9 поражений).
20-летний Кварацхелия в нынешнем сезоне чемпионата России забил гол и отдал две голевые передачи. Контракт грузинского игрока с "Рубином" истекает в 2024 году. Transfermarkt оценивает Хвичу в 18 миллионов евро.
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Шаронов: Кварацхелии надо добиться стабильности в своей игре, и тогда увеличатся качественные матчи
Бывший наставник "Рубина" Роман Шаронов высказался о полузащитнике казанской команды Хвиче Кварацхелии.
Фото: ФК "Рубин"